Turgutlu Belediyesinden Corona ve acil durum eğitimi

Turgutlu Belediyesi personeli tüm dünyayı saran corona virüsü hakkında bilgilendirildi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Doktoru Levent Çidik tarafından 3 seansta belediye personeline eğitim verildi. Belediye hizmet binasında çalışan personel için 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 arasında 2 seans eğitim verildi. Saha personelleri için ise 13.30-14.30 arasında Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezinde eğitim düzenlendi. Verilen eğitimlerde corona virüsünden ve gripten korunma yolları, deprem gibi acil ve afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı.