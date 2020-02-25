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Turgutlu Belediyesinden Corona ve acil durum eğitimi

Turgutlu Belediyesi personeline, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Doktoru Levent Çidik tarafından Corona ve grip virüslerinden korunma yolları, acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi.


Turgutlu Belediyesi personeli tüm dünyayı saran corona virüsü hakkında bilgilendirildi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Doktoru Levent Çidik tarafından 3 seansta belediye personeline eğitim verildi. Belediye hizmet binasında çalışan personel için 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 arasında 2 seans eğitim verildi. Saha personelleri için ise 13.30-14.30 arasında Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezinde eğitim düzenlendi. Verilen eğitimlerde corona virüsünden ve gripten korunma yolları, deprem gibi acil ve afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktarıldı.

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