Turgutlu Belediyesinden kıyafet yardımı kampanyası

Turgutlu Belediyesi ile Dosteli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi tarafından başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından bağışlanan kışlık kıyafetler ihtiyaç sahiplerine iletilecek. Kampanya hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Her ay 8 binden fazla kıyafet yardımında bulunan Belediyemiz Dosteli Mağazalarında kış aylarının gelmesiyle yoğun bir kışlık kıyafet ihtiyacı oluştu. Vatandaşlarımız kullanmadığı kışlık kıyafetlerini ister şubelerimize gelerek, isterlerse yakınlarındaki kumbaralara bırakarak ya da Sosyal İşler Müdürlüğümüze telefonla ulaşarak kıyafet yardımında bulunabilirler” dedi.