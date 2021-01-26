Turgutlu Belediyesinden Mimar Sinan Parkında ağaçlandırma çalışması

Mimar Sinan Parkının yeşil alan ve çevre düzenlemesi için çalışmalarını gerçekleştiren Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Turgutlu Belediyesi şantiyesinde yetiştirilen 110 adet selvi ağacının dikimi de eş zamanlı olarak tamamlandı.

Mimar Sinan Parkındaki çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, ”Daha yeşil bir Turgutlu için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mimar Sinan Parkımızda da çimlendirme çalışmalarımızın yanı sıra şantiyemizde özveriyle yetiştirdiğimiz 110 adet selvi ağacımızın dikimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yapıldı. Kentimizin tüm noktalarında yeşil alanlar yaratmaya devam edeceğiz” dedi.