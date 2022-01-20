Turgutlu Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili hediyesi olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz lunapark biletleri dağıtılıyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz da Dr. Hüseyin Orhan İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, öğrencilerin iki haftalık tatil süresince eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla lunapark bileti hediye etti.

Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarıyılını tamamladılar. Turgutlu Belediyesi olarak öğrencilerimize yarıyıl tatillerinde güzel vakit geçirmeleri amacıyla lunapark bileti hediye ettik. Pandemi sürecine rağmen eğitimlerine aksatmadan devam ederek ilk dönemi noktalayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, ikinci dönemin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.