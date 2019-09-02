Turgutlu Belediyesinden potada dev hamle

Turgutlu Belediyespor, potada dev bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Basketbolda yıllardır sayısız başarılar elde eden Turgutlu Belediyespor Basketbol Kulübü şimdi de Turgutlu'muzun kendi çocuklarını Bölgesel liglerde sahaya çıkarmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde Turgutlululara müjde veren Belediye Başkanı Çetin Akın “Kız Baksetbol takımımızı bölgesel liglerde oynatma kararı verdik. Bundan sonra kızlarımızı Basketbol bölgesel ligde temsil edecekler. Sosyal Belediyecilik gereği kadınlarımıza sahip çıkmalıyız. Turgutlu ve Turgutlulu evlatlarımız için artık bu başarıların bir üst düzeye çıkması gerekiyordu ve biz de her zaman olduğu gibi sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu göstererek, başarının her zaman desteklenmesi gerektiğini ve Turgutlumuzun en iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımız bu bağlamda yapmaya özen gösteriyoruz. Manisa Turgutlu'yu konuşuyor, Turgutlu Belediyespor'u konuşuyor. İnşallah bundan sonraki süreçte bizler desteğimizi arttırarak devam edeceğiz. Başta antrenörlerimiz Ceyhan Önk ve Serdar Babacan olmak üzere Kız Basketbol takımımıza hayırlı olsun, başarılar diliyorum” dedi.