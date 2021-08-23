Turgutlu Belediyesinden Selvilitepe Mahallesine asfalt atağı

Turgutlar Yolu 2 bin 300 metrekarelik tamirat ve bordür çalışmalarını ise ayrıca yürütülüyor. Erbiller Sanayi Sitesinde ise çevre düzenlemesi kapsamında tesviye çalışmalarına başlanıldı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ova yollarının yanı sıra merkez mahallelerde de asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar doğrultusunda Selvilitepe Mahallesi Büşra, Peker, Dalgıç, Bilge, Mehmetçik ve Akçakoyunlu Sokaklarında 15 bin metrekarelik iki kat sathi kaplama yapıldı.

Ekipler ayrıca tamirat ve bordür çalışmalarının devam ettiği Turgutlar Yolunda 2 bin 300 metrekare parke ve bordür çalışmalarını sürdürüyor.

Yol yenileme çalışmalarının tamamlanarak otuz yıllık yol sorununun sona erdiği Erbiller Sanayi Sitesinde ise çevre düzenlemesi ve yeşil alan çalışmaları kapsamında tesviye çalışmalarına başlanıldı. Tesviye çalışmalarının ardından peyzaj çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Ekiplerimizin hazırladıkları program çerçevesinde hem ova yollarımızı hem de merkez mahallelerimizi asfaltla buluşturuyoruz. Hafta sonu da mesaisine devam eden ekiplerimiz Selvilitepe Mahallemizin 6 sokağında çalışmalarını tamamladılar. Erbiller Sanayi Sitesinde ise yol sorununu ortadan kaldıran çalışmalarımızı geçtiğimiz haftalarda sona erdirdik. Şimdi ise sanayi sitesinin çehresini güzelleştirecek çevre düzenleme ve yeşil alan çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız Turgutlu'muza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.