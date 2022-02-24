Turgutlu Belediyesinden Selvilitepe Mahallesine yeni çocuk oyun grubu

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Aydemir, Arıcılar ve İnan Sokaklarında parke tamiratı; Cenk, Şen, Küçük Sokaklarında ise yol kaldırma ve bordür çalışmalarına devam ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Urganlı Mahallesinde yer alan Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı binasında tadilat ve yenileme çalışmalarını yürütüyor. Yukarıbozkır Mahallesinde yer alan kiraz alım yeri alanına mutfak ve tuvalet yapım çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, Sinirli Mahallesi köy kahvehanesinde fayans döşeme çalışmalarını ise tamamladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Selvilitepe Mahallesi Şehitler Parkı'nda yeni çocuk oyun grubu kurulum çalışmalarına başladı. Çalışma tamamlandığında çocuklar vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği yeni bir alana kavuşmuş olacak. Çıkrıkçı ve Urganlı mahallelerinde yer alan futbol sahalarına çim ekim çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca Çıkrıkçı Mahallesinde Sınırlı Sorumlu Kasabai Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi binasının boyama ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimizin hazırladıkları programa göre çalışmalarımızı sürdürecek, kentimizdeki tüm eksiklikleri tamamlayacağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim.”