Turgutlu Belediyesinden üçüncü su dolum istasyonu

Turgutlu Belediyesi, Bostanlık Karakolu Mevkii ve Urganlı Mahallesine kazandırdığı su dolum istasyonu çalışmasına bir yenisini daha ekliyor. Başkan Akın, Kısmalı Yolu Namazgah Mevkiine üçüncüsü yapılması planlanan su dolum istasyonu alanını yerinde inceledi. Başkan Akın ayrıca Şehitler Mahallesi Çiçek Sokakta başlayan yol kaldırma ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi. Başkan Akın son olarak Şehitler Mahallesinde yer alan kahvehaneyi ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında Turgutlululara bilgi verdi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan da çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarda Turgutlu Belediyesi, yol sorununun yaşandığı bir başka noktada daha gerekli adımları attı. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehitler Mahallesi Çiçek Sokakta yol kaldırma ve yenileme çalışmalarına başlandı. Turgutlu Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla başlattığı yol yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından Çiçek Sokak daha sağlıklı ve konforlu bir görünüme kavuşmuş olacak. Parke tamiratlarına da bir yandan devam eden ekipler; Tuba, Simge, Güney, Baran, Ofis, Gürleyen, Pazar, Turan, Nilüfer, Özyiğit, Çiftçiler, Şehit Sezai Zorlubaş, İrem, Baran ve Rüzgarlı Sokaklarında parke tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ayrıca, 7. mıntıka kanal üstü mevkiinde yürütülen asfalt hazırlık çalışmalarında yolun zemini asfalta hazır hale getirildi. Saruhan Sokakta ise asfalt yama çalışmaları tamamlandı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalarda ekipler, Çepnibektaş Mahallesinde yer alan köy kahvehanesinin boyama çalışmalarına gün boyu devam etti.

Turgutlu Belediyesi ekiplerinin kent genelinde yaptığı çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ekiplerimiz merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarına özveriyle devam ediyor. Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışma ve hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim” dedi.