Turgutlu Belediyesinden yeşillendirme çalışması

Yürütülen çalışmalar kapsamında Çıkrıkçı Mahallesi ile Turgutlu Lisesi bahçesine yaklaşık 150 adet çeşitli türde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Çıkrıkçı Mahallesi ile Turgutlu Lisesi bahçesine yaklaşık 150 adet fidan dikimi yapıldı. Şehrin dört bir yanını yeşillendirecek, kente renk katacak çalışmaların devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bu kez Çıkrıkçı Mahallesi ve Turgutlu Lisesi bahçesinde ağaç dikimi gerçekleştirdik. Dikilen ağaç fidanlarının arasında zeytin, sedir, akça, akasya, defne, çınar gibi ağaç fidanları bulunuyor. Bizler ‘dikilecek bir fidan insan yaşamını değiştirir' düşüncesiyle hareket ediyoruz ve doğaya yeşile önem veriyoruz. İnşallah toprakla buluşan fidanlar boy verdiğinde mahalle sakinlerimiz ve öğrencilerimizin yazın gölgesinde oturabileceği bir alanlar ortaya çıkacak. Turgutlu'muzu hem park ve bahçeleriyle, hem yaşam alanlarıyla hem okul bahçeleriyle daha da yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.