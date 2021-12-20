Turgutlu Belediyesinden yoğun kar mesaisi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dokuz kırsal mahallede karla mücadelesini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi hafta sonunda kar mesaisiyle iş başındaydı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yoğun kar yağışının ardından Güney, Kuşlar, Kabaçınar, Ören, Hacıisalar, Karaköy, Yunusedere, Çayıralan ve Dağyeniköy Mahallelerinde ulaşımın sağlıklı işleyebilmesi amacıyla kapanan yollara iş makineleriyle müdahale ederek trafiğin açılmasını sağladı. Teyakkuz halinde olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarına ise devam ediyor. Turgutlu Belediyesi, kar yağışının yeniden başlama ihtimaline karşı yol güvenliğinin sağlanması adına iş makinelerini hazırda bekletiyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu'muzun yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına ekiplerimiz anlık müdahale etti. Kar yağışının yeniden başlaması ihtimaline karşı ekiplerimiz ve iş makinelerimizle 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz. Kar yağışı sebebiyle vatandaşlarımızın herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.