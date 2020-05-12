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Turgutlu Belediyesinden yoğun mesai

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz sezonuna hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Turgutlu genelinde asfaltlama, tamirat ve bakım çalışmalarını sürdüren ekipler, program dahilinde eş zamanlı olarak farklı noktalarda çalışmaları gerçekleştiriyorlar.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Kültür Sokak ile Turan Mahallesi Nusrettin Sokak'ta asfaltlama çalışmaları yapıldı. Turgutlulular tarafından sıklıkla vakit geçirilen alanlardan biri olan İbrahimci Parkında ise kilit taşı döşemesi işlemleri gerçekleştirildi.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ise yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutlu'muzun çok daha bir görünüme kavuşması için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyorlar. İlçemizde ihtiyaç duyulan tüm noktalara hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

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