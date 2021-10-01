Turgutlu Belediyesine Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yoğun ilgi

Turgutlu Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediyelerin katılımıyla düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ndeki yerini aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu Belediyesi'nin standını ziyaret ederek Başkan Çetin Akın'dan ürünler hakkında bilgi aldı.

Turgutlu Belediyesi, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ndeki yerini aldı. Dumanlı papaz eriği, etruşka armudu, yaş ve kuru üzüm başta olmak üzere Turgutlu'nun tarımsal ürünlerinin tanıtıldığı zirve, 2 Ekim tarihine kadar devam edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu Belediyesinin standını ziyaret etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Turgutlu'da yetişen birbirinden özel ürünleri tanıttı ve tarım alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Standı ayrıca CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, il ve ilçe belediye başkanları da ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde 160 belediyemiz ve 300 kooperatiflerimizle tarım politikalarımızı ve yol haritalarımızı paylaşmak için bir araya geldik. Her bölgemizde dayanışmamızı büyüterek ülkemizi tarımda hak ettiği refaha ulaştıracağız. Belediyemizin standını ziyaret ederek bizleri onurlandıran Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere standımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.