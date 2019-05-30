Turgutlu Belediyesinin yaz spor okulları başlıyor

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan kurslara yönelik kayıtların belediye hizmet binası zemin katında yer alan başvuru masalarında yapıldığı açıklandı.

Turgutlu Belediyesi, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, pilates, hentbol, cimnastik, tenis ve güreş branşlarındaki Yaz Spor Okullarının kayıtlarına başladı. Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ve başvuru kayıtlarının başladığı yaz spor okulları, alanında uzmanlarca verilen eğitimlerle çocuklara eğlenerek öğrenme fırsatı sunacak. Turgutlulu çocukların ve gençlerin yaz tatilindeki zamanlarını nitelikli geçirmeleri adına düzenledikleri Yaz Spor Okulları ile onların spora yönelik potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Tüm yıl ders başı yaparak sınav hazırlıklarını yapan çocuklarımız iyi bir tatili hak etti. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz kurslarımızı bu yıl da gerçekleştirerek, onların sağlıklı yetişmeleri, yaz tatillerini kaliteli ve faydalı geçirmelerini hedefiyle yola çıktık. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yapılacak kurslarla çocuklarımızın spora yönelik potansiyellerinin de ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu anlamda 7-14 yaş gurubundaki sevgili çocuklarımızı yüzme, basketbol, futbol, voleybol, pilates, hentbol, cimnastik, tenis ve güreş branşlarındaki yaz spor okullarına bekliyor, hepsine sağlıklı, mutlu ve keyifli, her ne branşta olursa olsun sporla dolu dolu bir yaz tatili diliyorum” dedi.