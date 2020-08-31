Turgutlu Belediyespor 2 genç yıldız adayını transfer etti

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz'ın makamında gerçekleştirilen imza töreninde genç oyuncular Sıla ve Rojbin kendilerini Turgutlu Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladılar.

Genç yaşlarına rağmen önemli tecrübeleri olan oyunculardan Sıla basketbola Diyarbakır TED Kolejliler'de başladı. Şutör guard, kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabilen ve bölgesel ligde 1 yıl Kayapınar Belediyesi forması giyen Sıla, geçtiğimiz yılı TKBL takımlarından Mersin Üniversitesinde geçirdi. Basketbola Toroslar Belediyesinde başlayan ve Toroslar Belediyesi ile 3 yıl bölgesel ligde mücadele eden Rojbin ise kısa forvet pozisyonunda oynuyor.

Genç yaşta olmalarına rağmen önemli tecrübeleri olan iki oyuncu transfer ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Hem Sıla hem de Rojbin genç yaşlarına rağmen önemli tecrübeleri olan gelecekte çok iyi yerlerde olacağını düşündüğümüz oyuncular. Takımımızla birlikte onları da daha üst seviyeye çıkaracağımızı düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyorum.” dedi.