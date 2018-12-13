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Turgutlu Belediyespor Anadolu Yıldızları'nda Manisa'yı temsil edecek

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Manisa’nın en iyi oyuncularının seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Manisa'nın en iyi oyuncularının seçildiği Anadolu Yıldızlar Ligi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.


14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası grup maçlarında Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı bu yıl da Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde hem Manisa'yı hem Turgutlu'yu temsil edecek olmalarından dolayı sporcular ile gurur duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek olan Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası grup maçlarında Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımımız Turgutlu'muzu temsil etme hakkı kazandı. Gururluyuz, mutluyuz. Böyle bir organizasyonda Manisa'mızı temsil edecek olmamızın ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Hem sporcularımızı hem de antrenörümüz Yener Baştürk'ü bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Yener Baştürk de Başkan Şirin'e teşekkür ederek Turgutlu'yu en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

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