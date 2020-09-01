Turgutlu Belediyespor Basketbol Takımına yeni kaptan transferi

ligde ise 4 yıl forma giyen Özge Bilgin, Turgutlu Belediyespor'a transfer oldu.

Önümüzdeki sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Özge Bilgin ile sözleşme imzaladı. Turgutlu Belediye Başkanı ve aynı zamanda Turgutlu Belediyespor Başkanı Çetin Akın'ın makamında gerçekleşen imza töreninde Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Başkanı Fırat Honaz ile Özge Bilgin katıldı.

Pivot pozasiyonunda oynayan 26 yaşındaki Özge Bilgin, 16 yaşında süper ligde oynamaya başladı. Basketbola Kayseri AGÜ'de başlayan yıldız oyuncu aynı takımla 5 yıl süper ligde forma giydi. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Bayraklı, Ordu Açı Koleji ve Bosna Basket ile 4 yılda 1. lig tecrübesi olan Özge, önümüzdeki sezon sahaya Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının kaptanı olarak çıkacak.

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu yıl yukarıyı hedefleyen iddialı bir kadro kuruyoruz. Turgutluspor'da yakaladığımız başarının bir benzerini basketbol takımımızda da yaşamak istiyoruz. Bu çerçevede önemli tecrübeleri olan, takımımıza büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz Özge ile sözleşmemizi imzaladık. Özge'ye Turgutlu'muza ve camiamıza hoş geldin diyor, sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon diliyorum.” dedi.

Özge Bilgin transferini çok istediklerini belirten Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Özge transferi için uzun zamandır uğraştığımız ve çok istediğimiz bir oyuncuydu. Onu takımımızda gördüğümüz için çok mutluyuz. Özge takımımızda hem liderlik yapacak hem de alt yapımızdan yetişen, genç transferlerimize tecrübelerini aktaracak ve yol gösterecek. Özge'ye ve camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeni sezonda çok çalışacaklarını belirten Kaptan Özge Bilgin, “Bana olan bu güveni boşa çıkartmamak için takım arkadaşlarımızla birlikte çok çalışıp tüm mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Bana gösterdikleri ilgi ve güven için Belediye Başkanımız Çetin Akın'a, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a ve hocalarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.