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Turgutlu Belediyespor erkek voleybol takımı rakibine geçit vermedi

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oynadığı son maçta rakibi İnegöl Belediyespor’u 3-0 yendi.

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oynadığı son maçta rakibi İnegöl Belediyespor'u 3-0 yendi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, daire müdürleri, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ise Erkek Voleybol Takımını sahada yalnız bırakmadı.


Geçtiğimiz yıl bölgesel ligdeki başarılı mücadelesinin ardından bu yıl 2. Lig'e yükselen Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İnegöl Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanan maçta Belediyespor Erkek Voleybol Takımı rakibini 25-17, 25-15, 25-15'lik skorlarla 3-0 yenmeyi başardı.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, daire müdürleri, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi de Erkek Voleybol Takımını yalnız bırakmayarak maçı tribünden izledi.


Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımının galibiyetiyle ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, “Erkek Voleybol Takımımız kendi evinde rakibini 3-0 yenerek 2. Lig'deki onuncu galibiyetini elde etti. Takımımıza ve teknik ekibimize başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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