Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol takımlarından çifte başarı

Turgutlu Belediyespor Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Grup müsabakalarında Denizli Cavidilspor Kulübü'nü, Nazilli Belediyespor'u ve Milas Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı ve büyük bir başarıya imza attı. Belediyespor Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Yıldız Erkekler Grup müsabakalarının son maçında ise Milas Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek grup birincisi oldu. 15-17 Nisan'da yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Belediyespor'un Genç Erkekleri Turgutlu'yu temsil edecek

Turgutlu Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı Manisa İl Birinciliği grup maçlarında büyük bir başarı göstererek, Manisa şampiyonu oldu. Belediyespor Genç Erkekler Voleybol Takımı, 7-10 Nisan'da Denizli' de oynanacak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Grup müsabakalarında Turgutlu'yu temsil edecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Grup maçlarında oynadığı 3 maçı set vermeden kazanarak büyük bir başarıya imza atan Belediyespor Yıldız Erkekler Voleybol takımımızı ve Manisa İl Birinciliği Grup maçlarında Manisa şampiyonu olan Genç Erkekler Voleybol Takımımızın oyuncularını ve teknik ekibini kutluyorum. Turgutlu için mücadele edecek olan takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.