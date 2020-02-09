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Turgutlu Belediyespor İl Şampiyonu oldu

Turgutlu Belediyesispor U-16 Yıldız Kız Basketbol Takımı son maçta karşılaştığı Basketmania’yı 61-42 yenerek il şampiyonu oldu.

Turgutlu Belediyesispor U-16 Yıldız Kız Basketbol Takımı son maçta karşılaştığı Basketmania'yı 61-42 yenerek il şampiyonu oldu. Mart ayında düzenlenecek bölge şampiyonasında Manisa'yı Turgutlu Belediyespor temsil edecek.


Turgutlu Belediyespor U-16 Yıldız Kız Basketbol Takımı Manisa İl Şampiyonu oldu. Son maçta sahasında karşılaştığı Basketmania'yı 61-42 mağlup eden Turgutlu Belediyespor Mart ayında düzenlenecek olan bölge şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkını kazanırken takımın başarısıyla gurur duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın şunları söyledi: “İl şampiyonu olan takımımızı ve hocalarımızı kutlarım. Bizleri gururlandırdılar. Manisa'mızı temsil edecekleri bölge şampiyonasında takımımıza başarılar dilerim.”

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