Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı ilk deplasman maçına çıkıyor

Bu yıl şampiyonluk hedefiyle sahada mücadele eden ve oynadığı ilk iki maçında rakiplerini mağlup etmeyi başaran Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı deplasmandaki ilk maçına çıkıyor. Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubundaki üçüncü maçına çıkacak olan Belediyespor Kadın Basketbol Takımının rakibi ise İstanbul Panterleri olacak. Caferağa Spor Salonunda gerçekleşecek karşılaşma 21 Nisan Çarşamba günü saat 14:00'da başlayacak.

Rakip takımın sahasında oynanacak ilk maçta da hedeflerinin galibiyet olduğunu ifade eden Turgutlu Belediyespor Başantrenörü Serdar Babacan, "Lige 2'de 2 yaparak başladık. Bu maçtaki hedefimizde mutlak galibiyet. Rakibimiz genç ve sert bir takım. Hazırlıklarımızı bu çerçevede tamamladık. İyi bir oyunla kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.