Turgutlu Belediyespor'un kadınları rekora koşuyor

Lig 6. Grupta mücadele eden Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 720 dakikadır kalesinde gol görmediği sezonda ulaşılması güç bir başarıya imza attı. Sezonun bitimine 2 hafta kala Play Off maçlarına kalmayı garantileyen Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı, hedefi olan 2. Lige emin adımlarla yürüyor.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ligde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Lig 6. Grupta mücadele eden Kadın Futbol Takımı, 720 dakikadır kalesini gole kapatarak Ligi'nde gol yemeyen tek takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bu başarılarının tesadüf olmadığının altını çizen antrenör Kadir Akagündüz, “15 grubun bulunduğu ve 85 takımın mücadele ettiği Ligi'nde gol yemeyen tek takımız. Bu unvanımızı elimizde bulundurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gece gündüz, yağmur çamur demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şuan ligin bitimine 2 hafta var ve biz lider olarak Play Off maçlarına kalmayı garantiledik. Oynadığımız 8 maçta 53 gol attık ve kalemizde de 720 dakikadır da gol görmedik. Oyuncularımızın performansları bizleri son derece mutlu ediyor. Hedefimiz Play Off maçlarında başarılı olmak ve takımımızı layık olduğu 2. Lige çıkarmaktır. Ayrıca kadına ve kadın sporcuya her fırsatta desteğini ifade eden ve bizlerden desteğini esirgemeyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Takımın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Genç kardeşlerimizin bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Gurur duyduk. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak onların her zaman yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Play Off maçlarının ardından ipi göğüsleyerek şampiyonluğa ulaşacağımıza ve 2. Lige çıkacağımıza inancımız tam. Tebrik ediyor bu başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.