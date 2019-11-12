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Turgutlu çalışmaları masaya yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, ilçede yapılacak olan ortak çalışmalar masaya yatırıldı.


Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü ile Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri yer aldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, ilçeye yapılacak olan hizmetler masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtirken, konuklarına Manisa'yı temsil eden çeşitli ürünlerin yer aldığı hediyelerden takdim etti.

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