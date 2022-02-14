Turgutlu derbisinde gülen taraf Turgutlu Belediyesi oldu

Liginde Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bir diğer Turgutlu ekibi olan Seramiksan ile oynadığı maçı 3-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Liginde ikinci kez karşı karşıya gelen Turgutlu Belediyespor- Seramiksan mücadelesinde yüzü gülen taraf Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı oldu. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan maçta Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı rakibi Seramiksan'ı (22-25), (25-15), (25-19), (21-25), (14-16) skorla 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Liginin son maçında lider Salihli Belediyesi ile mücadele edecek. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20 Şubat Pazar günü saat 14.00'da başlayacak.

Başkan Yardımcısı Fırat Honaz takımı yalnız bırakmadı

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan Turgutlu derbisini, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık ile birlikte tribünden takip etti.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Erdal Kurç, “Rakibimizle oynadığımız maçta hiç pes etmedik ve başarılı bir mücadele örneği ortaya koyduk. Takım olarak emeğimizle, kazanma arzumuzla çok güzel bir maça imza attık ve kazandık. Şimdi ise Salihli Belediyesi ile oynayacağımız maça odaklanmış durumdayız. Ligin son maçında da en iyi şekilde mücadele ederek sezonu tamamlayacağız. Desteklerinden dolayı Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz başta olmak üzere yöneticilerimize, ekibimize ve seyircilerimize teşekkür ederim” dedi.