Turgutlu, Do?u T?rkistan i?in sessiz kalmad?

Manisa'n?n Turgutlu il?esinde Hem?ehri Dernekleri Platformu, T?rk E?itim Sen ve Turgutlu Belediyesinin i?birli?iyle ?Kanayan yara Do?u T?rkistan' konulu program d?zenlendi. Programa konu?mac? olarak kat?lan ?stanbul ?niversitesi ??retim ?yesi Do?. Dr. ?mer Kul Do?u T?rkistan'da ya?ananlar? anlatt?.

Doktoras?n? Do?u T?rkistan'?n milli m?cadelesi ?zerine yapan ?stanbul ?niversitesi T?rkiyat Ara?t?rmalar? Enstit?s? T?rk Tarihi Anabilim Dal? ??retim ?yesi ve ayn? zamanda Do?u T?rkistan Vakf? Genel Sekreteri olan ?mer Kul, Do?u T?rkistan'?n tarih?esi ve g?n?m?zde ya?anan olaylarla ilgili ?arp?c? a??klamalarda bulundu.

Hem?eHri Dernekleri Platformu, Turgutlu Belediyesi ve T?rk E?itim Sen i?birli?iyle haz?rlanan ve Turgutlu Belediyesi eski Belediye binas?nda ger?ekle?tirilen programa vatanda?lar da yo?un kat?l?m g?sterdi. Programa Turgutlu Kaymakam? Ali Y?lmaz, Belediye Ba?kan? ?etin Ak?n, CHP ?l?e Ba?kan? Orhan Erat?c?, ?Y? Parti ?l?e Ba?kan? ?nder Erta?, BBP ?l?e Ba?kan? Hac? Ergin, T?rk E?itim Sen ?l?e Ba?kan? ?smail Aksa?, E?itim Bir Sen ?l?e Ba?kan? Hasan Tanr?kulu, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Ba?kan? Hasan H?seyin Co?kun, 22. d?nem milletvekili Ahmet Orhan, eski belediye ba?kanlar?ndan Yasin Ho?bilgin, Yunus Erkan, Azerbaycan K?lt?r Derne?i Ba?kan?n? ?nal Kagba, Arnavut K?lt?r Derne?i Ba?kan? Ey?p ?zbilen, Makedonya G??menleri Derne?i Ba?kan? Ercan ?zduman, Bosna Hersek K?lt?r Ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Muharrem Bayrak, Erzurumlular Derne?i Ba?kan? Rahim Sara?, Karadenizliler Derne?i Ba?kan? ?brahim Uzun, Bitlisliler Derne?i Ba?kan? Ahmet Demir, Y?r?k T?rkmen K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Ay?e Demir, Bedensel Engelliler Derne?i Ba?kan? Aysel Yi?it, 1920 K?lt?r ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? O?uz ??nar ve ?ok say?da vatanda? kat?ld?.