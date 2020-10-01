Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 günlük faaliyet raporunu açıklayan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü düzenlenen çeşitli uyuşturucu operasyonları ve yürütülen diğer faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü 16 Eylül 2020 ile 30 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilen faaliyet raporunu açıkladı. 187 şüphelinin yakalandığı bildirilen raporda, farklı zamanlarda yapılan faaliyetlerde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda kasten öldürme olayında, 3 şüpheli tutuklanırken, olayda kullanılan şüpheliye ait 1 tabanca ile maktule ait 1 tabancaya el konulduğu bildirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında meydana gelen 16 farklı olayda 16 şüpheli yakalandığı belirtilen raporda şüphelilere ait 163 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin ve 169 gram Hint keneviri ele geçirildiği ve şüpheliler hakkında mahkemece soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ayrıca 16 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında yapılan 2 ayrı kumar operasyonunda, kumar oynanırken kullanıldığı düşünülen 2 adet kumar makinesi, 465 TL nakit para, sarı renkli pullar ve iskambil destelerine el konulduğu, 3 şahsa toplam 3 bin TL idari para cezası kesildiği be 2 iş yeri sahibine Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Öte yandan raporda 23 Temmuz 2020 günü meydana gelen av tüfeği ile silahla yaralama olayında, firari olan 2 şüpheli yakalandığı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları belirtilirken, 27 Ağustos 2020 günü meydana gelen gasp olayında, bıçak ile 6 bin 705 TL parayı gasp eden firari şüphelinin suç aleti bıçak ile yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Ayrıca meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarında suçüstü toplam 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin soruşturmasının mahkemece devam ettiği bildirildi.