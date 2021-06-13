Turgutlu emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda, sentetik uyuşturucu ve esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son dönemde yaptıkları başarılı çalışmalarla uyuşturucuya savaş açan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Son yapılan operasyonda ekipler, ihbar üzerine durdurdukları bir araçta ve araçta bulunan şahısların ikametlerinde yaptığı aramalarda; 140 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 70,5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 14 adet sentetik hap, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanılan bin 990 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan H.D. (30), İ.Y. (26), G.K. (17) isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.D. ve İ.Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.