Turgutlu Gaziler Parkı 23 Nisan'da açılıyor

Turgutlu Belediyesi tarafından Subaşı Mahallesinde yapımı tamamlanan Gaziler Parkı'nın açılışı 23 Nisan Cuma günü saat 10:30'da gerçekleşecek.

Turgutlu Belediyesinin Subaşı Mahallesi Hal Sokakta yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduğu Gaziler Parkı düzenlenecek törenle 23 Nisan Cuma günü saat 10:30'da açılacak. Gaziler Parkı'nın adı, Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısında meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul ederek belirlenmişti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Ülkemizin kurtuluş, kuruluş ve korunmasında büyük fedakarlıkla mücadele eden kahraman gazilerimize duyduğumuz minneti, Subaşı Mahallemizde yapımını tamamladığımız parka ‘Gaziler Parkı' ismini vererek gösteriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışını gerçekleştireceğimiz Gaziler Parkı'na hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.