Turgutlu Halk Eğitim Merkezinde 800 öğrenci Kur'an okumayı öğrendi

Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi yaz tatilinde okullarda Kur'an-i Kerim Kursu açtı. Kurslardan şu ana kadar 812 öğrencinin faydalandığı bildirildi.

Yaz tatilinde öğrencilerin Kur'an-i Kerim okumayı ve dini bilgileri öğrenebilmeleri amacıyla Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından okullarda Kur'an kursları açıldı. Açılan kurslar hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayrettin Uslu, "Okullar tatil olduktan sonra okullarımızda 51 adet çocuklar için etkinliklerle Kur'an-ı Kerim okuma kursu açtık. Bu kurslarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerimiz ile İlahiyat Fakültesi mezunu öğretmen adaylarımız görev aldı. Kurslarımızdan 402 kız, 410 erkek olmak üzere 812 öğrencimiz faydalandı. Çocuklarımızı sıkmadan etkinliklerle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye çalıştık. Bir çok öğrencimiz Kur'an-ı Kerim okumaya geçti. Kurslarımız Kurban Bayramına kadar devam edecek. Polat Yağcı İlkokulunda kursa katılan öğrencilerimize Turgutlu Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Adem Beyaz tarafından trafik eğitimi verildi. Ayrıca öğrencilerimize pilav ikramı da yapıldı. Bu kurslara destek veren okul müdürlerimize, kurslarda görev alan öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Turgutlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak her konuda vatandaşlarımıza desteğe devam edeceğiz" dedi.