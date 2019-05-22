Turgutlu halkını gönül sofrasında buluşturan iftar

Turgutlu Belediyesi her yıl Ramazan ayında kurduğu iftar sofrasını bu yıl da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında kurarak binlerce kişiyi iftar sofrasında buluşturdu. Düzenlenen iftar sofrasına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve ailesi, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve binlerce Turgutlulu vatandaş katıldı. İftar sofrasına katılan vatandaşlar ile yakından ilgilenen Başkan Akın tutulan oruçların Allah katından kabulünü diledi. Ramazan ayında gönül sofrası kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak iftar soframızı kurduk, mutluluğunu yaşadık. Birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın ayı mübarek Ramazan'da hemşerilerimizle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlediğimiz iftar yemeğinde bir araya geldik. Kurduğumuz gönül sofrasında bizimle olan vatandaşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonda bizimle birlikte olan vatandaşlarımızdan ve bu sofranın kurulmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Protokol düzeninin alınmadığı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın meclis üyeleriyle birlikte vatandaşlarla selamlaştığı yemek sonrası özellikle çocuk ve gençlerle kucaklaşarak hemşerileriyle yakından ilgilenen Başkan Akın, bol bol fotoğrafları çektirerek geceyi ölümsüzleştirmenin mutluluğunu yaşadı. İftar yemeğine katılan vatandaşlar da ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ederek, iftar yemeğinin çok daha güzel günlere vesile olmasını temenni etti.