Turgutlu Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Turgutlu Kent Konseyi'nin 2020 yılı genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısında açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen; 2019 Haziran ayında kurulan Kent Konseyi'nin ilk yürütme kurulu toplantı tarihi olan 27 Temmuz 2019'dan günümüze kadar her ay düzenli olarak yapılan yürütme kurulu toplantılarında görüşülen konular ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kent Konseyi'nin yeniden hayata geçirilmesi ile birlikte 8 aylık süreçte, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Muhtarlar Meclisi'nin kurulduğunu belirten Gülen, bu meclis gruplarının aktif bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, en kısa zamanda Gençlik Meclisi ve Engelliler Meclisi'nin de kurulması için gerekli görüşmelerin, çalışmaların başladığına dair müjdeyi verdi.

Gülen'in ardından söz alan Kadın Meclisi Başkanı Fatma Arıtürk, kadın meclisinin dört ay önce kurulduğunu belirterek, bu dört aylık süre içerisinde çok önemli işlere imza attıklarını, Turgutlu'da kadınlar için neler yapılabileceği konusunda sürekli araştırmalar yaptıklarını, şehir dışında farklı belediyelerin gerçekleştirdiği çalışmaları da bizzat gidip katılarak yerinde incelediklerini belirtti.

Ardından faaliyetlerini aktarmak üzere söz alan Turgutlu Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi Başkanı Mustafa Yılmaz, Muhtarlar Meclisi'nin dört ay önce kurulduğunu belirterek yapılan çalışmalar, aylık düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılar neticesinde alınan kararlar, hayata geçirilen projeler ve bundan sonra yapılması planlanan işler ile ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kent Konseyimiz uzun bir aradan sonra Haziran ayında tekrar çalışmalarına başladı, yaptıkları özverili çalışmalar ve düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantıları yakinen takip ediyoruz. Başta Kent Konseyi Başkanımız Fehmi Gülen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da kolaylık ve başarılar diliyorum" dedi.

Genel kurul toplantısında aktarılan tüm bilgiler sonrasında dilek ve temenniler bölümüyle son buldu.