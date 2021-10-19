Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yeni dönem başkanı Yedieylül Mahalle Muhtarı Deniz Bezen oldu.

Uzun bir aradan sonra 2019 yılında yeniden faaliyetlerine başlayan Turgutlu Kent Konseyi yeni dönem başkanını seçti. Eski Belediye Binasında, kapalı oy sistemiyle yapılan başkanlık seçiminde en çok oyu alan Yedieylül Mahalle Muhtarı Deniz Bezen, Turgutlu Kent Konseyi'nin yeni dönem başkanı oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda ilk olarak divan kurulu oluşturuldu. Başkan ve yürütme kurulu üyelerinin seçimi öncesinde Kent Konseyi'nin mevcut başkanı Fehmi Gülen katılımcılara 2019-2021 yılları arasındaki faaliyet raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Fehmi Gülen ayrıca Turgutlu Kent Konseyi'nin seçilecek yeni dönem başkanına ve yürütme kurulu üyelerine başarı temennilerini iletti.

Turgutlu Kent Konseyi başkanlık seçiminde, Yedieylül Mahalle Muhtarı Deniz Bezen ve Eğitim-Sen Turgutlu Temsilcisi Nacittin Durak yarıştı. En çok oyu alan Deniz Bezen Turgutlu Kent Konseyinin yeni dönem başkanı seçildi.

Turgutlu Kent Konseyi'nin yeni dönem başkanı Deniz Bezen, “Turgutlu Kent Konseyinin yeni döneminin kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Yürütme kurulu üyelerimiz, meclis gruplarımız ve alt çalışma gruplarımız ile birlikte çok güzel çalışmalar ve projelere imza atacağımıza inanıyorum. İki yıl boyunca Kent Konseyi başkanlık görevini yürüten Fehmi Gülen'e ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında ayrıca Kaymakam Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen, Kadınlar Meclisi Başkanı Fatma Arıtürk ve Muhtarlar Meclisi Başkanı Mustafa Yılmaz'a plaket takdim edildi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Başkan Çetin Akın adına plaketi aldı.

Başkanlık seçiminin ardından yürütme kurulu seçiminde ise yürütme kuruluna giren isimler Veysel Sağlam, Orhan Kaya, Mehmet Akkoyun, Seyhan Karaduman, Sait Kaya, Mustafa Yılmaz, Aysel Yiğit, Hasan Karacaova, Tekin Çakmak, Mustafa Faik Dereli, Şerif Gürakar, Mehmet Ölmez, Tuğran Şen, Oğuz Kasaba, Suudi Arslan, Hamza Turan, Sami Tezcan, İnan Girgin oldu.