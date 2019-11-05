Turgutlu Kent Müzesi bir haftada binden fazla öğrenciyi ağırladı

Turgutlu Kent Müzesi'nin ziyaretçi yoğunluğu okulların açılmasının ardından katlanarak arttı. Sadece geçen hafta müzeyi binden fazla öğrenci ziyaret ederek yaşadıkları şehrin tarihini öğrendi.

Turgutlu Belediyesi tarafından Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ziyarete açılan Kent Müzesi her yıl on binlerce ziyaretçisini ağırlarken yalnızca geçtiğimiz hafta ziyaretçi sayısı bini geçti.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Turgutlu Kent Müzesi, öğrenci gruplarını ağırlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta Namık Kemal, Arif Canpoyraz ve Dr. Hüseyin Orhan ilkokullarının üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, müzeyi ziyaret ederek okullarındaki işledikleri konuları burada verilen bilgilerle takviye etti. Zaman içerisinde Turgutlu'nun kültür odaklarından birisi olan Kent Müzesi, eğitim işlevini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi'ne yapılacak grup ziyaretleri için 312 00 39 numaralı telefondan randevu alınabileceği öğrenildi.