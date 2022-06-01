Turgutlu Kent Müzesi mayıs ayında 4 bin ziyaretçiyi ağırladı

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi, pandemi sürecinde ziyarete kapanmıştı. Pandemi şartlarının hafiflediği ve normalleşmenin başladığı günlerden itibaren yeniden kapılarını ziyaretçilere açan müzede mayıs ayı, oldukça yoğun geçti.

Turgutlu Kent Müzesi'nin ziyaretçi sayısının artmasının sevindirici olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Müzemiz açıldığı günden bu yana ilçemizde bir kültür odağı olmasının yanı sıra öğrencilerimizin eğitim sürecine de katkı sunar duruma geldi. Bir ay içerisinde 4 bin 50 ziyaretçiyi ağırladığımız müzemizi tüm hemşerilerimizin görmesi, gezmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.