18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası dolayısıyla Turgutlu Kent Müzesi ziyaretçi akınına uğradı. 7'den 70'e birçok vatandaşın ilgi gösterdiği Kent Müzesi'ni her vatandaşın gezmesi ve Turgutlu tarihi hakkında bilgi sahibi olabileceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geleceği görebilmek için geçmişi bilmek, bir başka deyişle yarınları sadece bugünün değil, geçmişin üzerine de inşa etmek gerekir ki bu da tarihi yaşatan ve unutturmayan müzelerle sağlanabilir. O açıdan içerisinde bulunduğumuz Müzeler Haftası'nda da Turgutlu Kent Müzesi her kesimden vatandaşın ilgi odağı oldu. 7'den 70'e birçok vatandaşımız Müzeler Haftası'nda Kent Müzesine akın ederek Turgutlu tarihini öğrendi. Açıldığı günden bu yana binlerce vatandaşımız tarafından ziyaret edilen Kent Müzesi'ni gezmek isteyen hemşerilerimiz için müzemizin kapısı her zaman açık. Kent Müzemiz ile ilçemize dünümüzü ve bugünümüzü yarınlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor, müzemizi ziyaret eden tüm hemşerilerime, öğrenci kardeşlerimize ve büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.