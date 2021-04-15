Turgutlu kitaplığı zenginleşiyor

Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla imzasını taşıyan kitapların ilki Turgutlu'nun günümüze ulaşamayan mezarlıklarını, diğeri 1930-1931 yıllarının Turgutlu'sunu ele alıyor.

Turgutlu'nun bilinmeyen yönleri, Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Kent Müzesi bünyesinde yürütülen çalışmalarla ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından iki önemli kitap daha okurlarla buluştu. Kent Müzesi Sorumlu Mehmet Gökyayla'nın kaleme aldığı “Turgutlu'nun Kaybolan Mezarlıkları” kitabında, Turgutlu'nun günümüze ulaşamayan mezarlıkları ele alınıyor. “Güzel Kasaba'nın Tabii Hazineleri ve İktisadi Vaziyeti” adlı kitapta ise 1930-1931 yıllarının Turgutlu'su pek çok yönden inceleniyor.

‘Turgutlu'nun Kaybolan Mezarlıkları' ile ‘Güzel Kasaba'nın Tabii Hazineleri ve İktisadi Vaziyeti' isimli kitaplarla birlikte Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınlarının diğer kitaplarının Turgutlu Kent Müzesi'nden temin edilebileceği öğrenildi.

Turgutlu Kent Müzesi'nin çalışmaları ve yayınlanan kitaplarla kent tarihi ile kültürünün bilinmeyen yönlerinin ortaya çıktığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Birçok alanda olduğu gibi kentimizin kültürü ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda hemşehrilerimize sunduğumuz, Müze Sorumlumuz Mehmet Gökyayla'nın imzasını taşıyan yeni kitaplarımız Turgutlu tarihinin farklı boyutlarına ışık tutacak. Yerele dair incelemelerin yerelde yayınlanması gerektiğini düşünüyor ve mümkün olduğunca bunu da yapmaya çalışıyoruz. Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları, bundan sonra da yeni kitaplarla yoluna devam edecek. İlgili vatandaşlarımız kitaplarımızı Kent Müzemizden temin edebilirler” şeklinde konuştu.