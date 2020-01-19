İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu MABEM'in çalışmaları yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il geneline yayılan ve her yıl başarı çıtasını yükselten MABEM’lerde yeni dönem kursları hızla devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, Turgutlu MABEM’i ziyaret ederek, sorumlular ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde il geneline yayılan ve her yıl başarı çıtasını yükselten MABEM'lerde yeni dönem kursları hızla devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da, Turgutlu MABEM'i ziyaret ederek, sorumlular ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu ile birlikte Turgutlu MABEM'i ziyaret etti. MABEM sorumlusu ve öğretmenleriyle tek tek tokalaşan ve çalışmalarında başarılar dileyen Büyükşehir heyeti, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte MABEM'leri il geneline yaydıklarını ve başarı çıtasını her yıl daha da üst seviyelere taşıdıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, emeği geçen öğretim kadrosuna teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.