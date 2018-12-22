Turgutlu MHP'den Başkan Şirin'e ziyaret

MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan ve yönetim kurulu üyeleri, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcıları Ekrem Bölükbaşıoğlu ve Hakan Sezer, Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Çelikdoğan, Ömer Sakı, Mustafa Yavaş, Ferhat Yıldız ve Abdullah İzbudak da hazır bulundu. İlçe yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Önümüzde yaklaşan bir yerel seçim var. Daha önce de belirtiğimiz gibi teşkilatımız ile birlikte el ele vererek, daha da kenetlenerek Turgutlumuzu daha ileriye taşıyacağız. Yüce Allah'ın izni, saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle 3 hilali dalgalandıran, Milliyetçi Hareket Partimizin güçlü kadroları olarak biz Turgutlu'da büyük bir aileyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan ise, “Bizler hem iade-i ziyaret hem de yaklaşan seçimler öncesinde görüş alışverişinde bulunmak adına yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte başkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte Turgutlu için can-ı gönülden çalışarak, Turgutlu'da 3 hilal bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.