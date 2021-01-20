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Turgutlu OSB Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurul Toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın ve heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.


Toplantıda konuşan Vali Karadeniz, “Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi, ilimizin gözde sanayi bölgelerinden birisidir. Üretim kapasitesi yönünden Türkiye'ye örnek olacak OSB'lerden birisidir. Bugün genel kurul toplantısında bir aradayız, inşallah bu toplantımız Organize Sanayi bölgemiz açısından hayırlı sonuçlara vesile olur. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinin gelişimi konusunda gayret gösteren herkese, burada yatırım yapmış, istihdam sağlamış olan tüm sanayicilere teşekkür ediyorum” dedi.


Toplantıda yapılan açık oylama ile müteşebbis heyetinin devamına oy birliğiyle karar verildi. Toplantı, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi 2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider tablosunun değerlendirilmesi sonrası dilek ve temenniler ile sona erdi.

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