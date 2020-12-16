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Turgutlu OSB Müteşebbis Heyeti toplandı

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.


Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi 2021 yılı bütçe belirlenmesi, 2021 yılı hizmet bedellerinin belirlenmesi, yönetimin aidatlarının belirlenmesi, önceki toplantıda alınan karara yönerge eklenmesi konularının ele alındığı toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.


Vali Yaşar Karadeniz, toplantı sonrasında Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

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