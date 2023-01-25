Turgutlu OSB'de mevcut yönetimle devam kararı

Manisa'da Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi genel kurul seçimlerinde mevcut yönetimle devam kararı alındı. Yapılan seçimlerde 72 oyun 40'ını alan mevcut yönetim seçimi kazandı.

Bir süre önce sanayici bir grubun imza toplamasıyla Turgutlu OSB'de olağanüstü genel kurul kararı alınmıştı. Bugün yapılan toplantıda üyelerden mevcut yönetimle devam kararı çıktı. Karar sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in divan başkanlığını yaptığı Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Olağanüstü Genel Kurulu, kültür merkezinde yapıldı. 80 üyesi bulunan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi genel kurul seçimlerinde 72 üye oy kullandı. Bilgehan Demirdöver, Elif Akduman, Hami Özer, Kemal Şahin, Kirami Kılınç, Mustafa Tunçdibek, Narin Baklan, Saffet Eygi ve Türker Ahtıkalmaz'dan oluşan mavi liste 72 oyun 40'ını alarak seçimi kazandı.

Oylama sonrası bir konuşma yapan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer, “Genel kurula katılan tüm üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler ilk göreve geldiğimizde söylediğimiz gibi 26 yıllık bir OSB'ye sahibiz, geçmiş 26 yılda birikmiş problemlerle uğraşırken gelecek 26 yılında planlamalarını hazırlıyoruz. İnşallah sorunların üstesinden gelerek hep birlikte ilerleyeceğiz. Daha önce olmamış bir katılım gösterdiniz, bu da birlik beraberlik mesajıdır” ifadelerini kullandı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de tüm katılımcılara teşekkür ederek, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.