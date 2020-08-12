Turgutlu polisi Extacy'e geçit vermedi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan 738 adet ekstasy hap çıktı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durduğu araçtan 738 adet ekstasy hap çıktı. Gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Selvilitepe Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 738 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayda 3 şahıs gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslardan B.İ. isimli zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.