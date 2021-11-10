Turgutlu polisinden huzur ve güven uygulaması

Manisa'da Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 121 polisin katılımı ile Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. Uygulamada 13 bin TL para cezası kesilirken aranan 7 şahıs gözaltına alındı ve esrar ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'da Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan yapılan uygulamada, 27 umuma açık işyeri, 9 metruk bina, 11 park, 3 AVM, 17 okul çevresi, 1 tren garı, 1 otogar, 9 birahane, 12 restoran, 176 araç kontrol edildi. 368 şahsa GBT sorgusu yapılırken, kontrol edilen 14 araç ve sürücüsüne 13 Bin 343 lira ceza kesildi.

Öte yandan, 34 yaşında ki A.D.'nin evinde yapılan aramada 142.88 gram esrar ve 19.74 gram bonzai ele geçirilirken, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan M.T., S.B., M.Ö., E.A., M.A., N.B., S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.