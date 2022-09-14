Turgutlu protokolü miniklerle sıralarını paylaştı, heyecanlarına ortak oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılının açılması dolayısıyla ilçe protokolü ilk defa okula başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılının açılışı dolayısıyla Şadi Turgutlu Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törenin açılışında konuşan Kaymakam Selami Kapankaya, "Çocuklarımızın güvenli ve rahat bir şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için ilçe bazında gerekli tedbirleri aldık. Sosyal ve güvenlik boyutuyla her konuda gerekli çalışmaları yaptık, bu yıl da çocuklarımızın eğitimlerine en iyi şekilde devam edebilmesi için gayret sarf edeceğiz. Okullarımızın, öğretmenlerimizin, veli ve öğrencilerimizin yanında olacağız. Eğitim en önemli işlerimizden biridir. Yeni eğitim ve öğretim yılında çocuklarımıza üstün başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından törene katılan ilçe protokolü ilk kez okula başlayan miniklerle sıralarını paylaştı. Okula başlama heyecanlarına ortak olan protokol üyeleri, minik öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Törene Kaymakam Selami Kapankaya'nın yanı sıra; İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Şube Müdürleri, daire amirleri, mahalle muhtarları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.