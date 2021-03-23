Turgutlu protokolüne Azerbaycan Türklerinden ‘Semeni' tepsisi

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı Nevruz Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek ‘Semeni' adı verilen ve içinde farklı yiyeceklerin olduğu geleneksel tepsiyi hediye etti.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nevruz Bayramını gerçekleştirdikleri ziyaretlerle kutladı.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilk olarak Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ve eşi Esra Eligüzeloğlu Yılmaz'ı ziyaret ederek, Nevruz Bayramını kutladı.

Ziyarette Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba, Kaymakam Yılmaz'a baharın gelişini simgeleyen buğday tohumundan oluşturulmuş çim, çerez, macun ve soğan kabuğu ile haşlanmış boyalı yumurtaların bulunduğu ‘Yeddi levin' adı verilen yiyeceklerden oluşan Semeni tepsisi takdim etti.

Kaymakam Yılmaz'ın kendilerini çok güzel karşıladığını ve ağırladığını kaydeden Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kağba ve yönetimi Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı da ziyaret ederek Semeni tepsisi hediye etti. Ziyaretlerde yumurta tokuşturulurken baharın gelişi de kutlandı.