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Turgutlu sağanak yağışın etkisinde kaldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğleden sonra sağanak yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında rögar kapaklarından taşan sular nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda mahsur kaldı. Yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerlerine ve kapalı yerlere sığındı. Yağış sonrası ilçenin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu.

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