Turgutlu sokaklarındaki çalışmalar devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak üzerinde yenileme çalışmalarına başlanırken, Belediye Başkanı Çetin Akın da Demirel Sokağın birinci etap yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak yolun kullanıma açılacağını müjdeledi.

Gerek kırsal mahallelerde gerekse şehir merkezinde yol yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, şehrin işlek sokaklarından biri olan Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokağı sil baştan yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların yürütüldüğünü belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Göreve başladığımız günden itibaren ‘Turgutlu'da zemini bozuk yol ve sokak bırakmayacağız' demiştik. Bir aylık sürede hem şehir içinde hem kırsal mahallelerimizde yenileme ve tamirat çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda şehrimizin işlek sokaklarından biri olan Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak üzerinde ilk kazmayı vurduk. İlk etapta Türkmen Yolu'na kadar olan kısmı sil baştan yenileyerek kullanıma açacağız. Burada yaklaşık 4 bin 200 metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştireceğiz. Daha sonra da sokağın ikinci etabını kaldırarak kalan etabı da yenileme çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden yenilecek olan Demirel Sokağın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.