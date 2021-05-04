Turgutlu suça ve suçluya geçit yok: 101 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Nisan ayının son 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı. 16 Nisan-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 101 şüpheli yakalanırken, 12 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca infaz büro amirliğince haklarında hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı uygulama ve operasyonlarla suça ve suçluya geçit vermiyor. Emniyetin 16 Nisan-30 Nisan tarihlerini kapsayan faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre, 16 Nisan-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 101 şüpheli yakalanırken, 12 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi. İnfaz büro amirliğince haklarında hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Son günlerde ekiplerin üzerinde titizlikle durduğu narkotik olaylarda ise 7 kişi gözaltına alındı, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişinin mahkemece soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Narkotik çalışmalarda 186 gram kristal, 538 gram esrar, 44 gram esrar tohumu, 52 adet ekstacy hap, 8 adet lyrica hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Polis ekipleri hırsızlık konusunda da kapsamlı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler hırsızlık yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Yapılan çalışmada 8 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 1 adet kamyonet, 1 adet otomobil ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 3 şahıstan 2'si tutuklanırken diğer şahsın soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Karantinaya ihlale ceza

16 Nisan-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 302 adreste 847 kişi korona virüs kapsamına kontrol edildi. Ev karantinasını ihlal eden 14 kişiye idari ceza uygulandı. Bu tarihler arasında 252 işyeri denetlemesi yapan polis ekipleri ayrıca 196 kişiye maske takmamaktan, 631 kişiye ise sokağa çıkma kuralını ihlal etmekten idari ceza uyguladı.

40 araç trafikten men edildi

15 günlük çalışma kapsamında 2 bin 782 araç polis ekiplerinde kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 493'üne ceza kesilirken, 40 araç ise trafikten men edildi.