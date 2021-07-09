Turgutlu Turan Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesi Turan Mahallesi Alpaslan sokakta bulunan ana kanalizasyon hattında kısmi yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan bu çalışma ile Turan mahallesinde kanalizasyondan kaynaklı sorunlar çözülmüş oldu. MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci de yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

Turan Mahalle Muhtarı Avni Gürel, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ'nin Turgutlu'ya çok başarılı yatırımlar yaptığını ifade etti.