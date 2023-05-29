Turgutlu yağmura teslim

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağmur hayatı adeta felç etti.

Turgutlu ilçesinde akşam saat 17.30 sıralarında başlayan yağmur, sel ve su baskınlarına sebep oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağmurda Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi de sular altında kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için seferber olurken, Manisa'dan Turgutlu'ya takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yağmurdan olumsuz etkilenen bölgelerden biri de İzmir-Ankara Asfaltı oldu. İzmir-Ankara Asfaltı üzerindeki battı çıktılar su altında kaldı. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, trafik polisleri zaman zaman trafik akışını kesmek zorunda kaldı. Ankara istikameti ve Manisa'dan Turgutlu istikametine giden yolların kapanması nedeniyle trafik akışı farklı güzergahlara yönlendirildi.

Adliye binası yine sular altında kaldı

Her şiddetli yağmurda sular altında kalan Turgutlu Adliyesi ise, yine önlem alınmaması sebebiyle yağmura teslim oldu. Adliye binasının arkasındaki iki araç suya gömülürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından suya gömülen araçlar bulundukları yerden çıkarıldı.