İhlas Haber Ajansı

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Turgutlu zabıtası pazaryerlerinde denetimlerini sıklaştırdı

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaş ve esnafı korumak amacıyla pazaryerlerinde mevzuata aykırı şekilde tezgah açanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Pazaryerlerinde düzenin korunması, esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesi adına her hafta denetim ve kontrollerini sürdüren Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Manav ve Sebzeciler Odası ekipleri ile birlikte pazar yerlerinde işgal kontrollerini gerçekleştirdi. Cumartesi ve Pazartesi pazarında yer işgallerine yönelik denetimlerini yapan ekipler, ilgili yönetmelik ve mevzuata uygun olmayan şekilde tezgah açan esnafa işgal sebebiyle resmi işlem uyguladı.


Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “Pazar yerlerimizde düzenli olarak kontrollerimizi sürdürüyoruz. Hiçbir esnafımızın ve vatandaşımızın zor durumunda kalmaması, belirlenen kurallara herkesin uyması adına Cumartesi ve Pazartesi pazarında işgal kontrollerimiz ekiplerimiz tarafından yapıldı. Kurallara riayet etmeyen kişiler hakkında gerekli işlemler uygulandı” şeklinde konuştu.

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